Ponte di Legno-Tonale, Natale da record sulle piste da sci

Il comprensorio Pontedilegno-Tonale (Bs) celebra un avvio di stagione invernale straordinario, con un record di presenze registrate nel periodo compreso tra il 23 dicembre e il 6 gennaio: sono state oltre 180mila le presenze sulle piste in questi 15 giorni, con la giornata del 30 dicembre che ha visto ben 17mila primi ingressi. Tutte sold out le strutture ricettive e grande partecipazione di pubblico sia negli après ski a fine giornata che alle fiaccolate organizzate dai maestri di sci. Quest’anno il comprensorio lombardo-trentino ha superato i già eccellenti risultati ottenuti nel Natale del 2023, confermando così il suo crescente appeal tra gli appassionati di sport invernali e della montagna, che hanno trovato piste in perfette condizioni e hanno potuto godere di tante giornate di sole.

Una perturbazione lunedì ha portato 30 cm di neve, imbiancando il paesaggio in modo fiabesco. Con la neve è arrivata anche la nazionale di gigante maschile di Coppa del mondo, per preparare la gara di Adelboden, in programma sabato. Si tratta di Luca De Aliprandini, Giovanni Borsotti, Filippo Della Vite, Simon Talacci e Giovanni Franzoni, allenati da Peter Fill: a loro è stata messa disposizione la pista Casola nera, a Ponte di Legno.

“Siamo decisamente soddisfatti, è stato il Natale migliore che potessimo desiderare, che ci conferma come punto di riferimento nel panorama turistico invernale. – commenta Michele Bertolini, direttore del Consorzio Pontedilegno-Tonale– Ora la stagione è ben avviata e proseguirà con tanti eventi, con i quali vogliamo mantenere vivo l’interesse per la nostra destinazione anche nei prossimi mesi. A partire dal festival musicale Paradice Music che dal 16 gennaio al 5 aprile proporrà ogni giovedì e sabato i famosi concerti con gli strumenti di ghiaccio, sul Presena, all’interno di un meraviglioso teatro di ghiaccio. L’obiettivo del Consorzio è quello di offrire sempre qualcosa di nuovo e di migliorare costantemente l’offerta e i servizi per i nostri turisti, nei prossimi 5 anni intendiamo concretizzare ulteriori importanti interventi di ampliamento della ski area, per un totale di 150 milioni di euro”.

Questa settimana prendono il via le settimane bianche con la clientela europea ed extra europea, frutto di un intenso lavoro con i tour operator e con gli istituti scolastici. I primi ad arrivare sono stati i croati e gruppi di studenti italiani e inglesi, successivamente sono attesi i polacchi e poi, a seguire, cechi, danesi, inglesi, belgi, si registra inoltre il ritorno degli israeliani, con più arrivi previsti nelle prossime settimane.