Lega, Fontana “Leadership di Salvini assolutamente salda”

MILANO (ITALPRESS) – “La leadership di Salvini nella Lega è assolutamente salda. Non c’è nessuno all’interno della Lega che ioconosca che lo abbia messo in discussione. All’interno di un movimento ci sono varie sensibilità, e io mi sono permesso diesprimere una sensibilità che va nella direzione che io ritengo giusta per gli interessi della Lombardia e del Nord”. Così ilpresidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, nel corso di un’intervista rilasciata a Italpress oggi a Palazzo Lombardia. (ITALPRESS)

