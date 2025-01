“Bando Cooperative” nel Lazio, Angelilli “Misura attesa da 7 anni”

ROMA (ITALPRESS) – “E’ un intervento a lungo atteso, non si faceva dal 2018. La Giunta Rocca ha voluto questo bando per l’innovazione a 360 gradi: strumentazioni, beni di vario utilizzo, compresi anche i servizi informatici. E’ un bando che può essere utilizzato anche per la formazione, utilissimo quindi per aggiornare le risorse umane”.

Lo ha detto Roberta Angelilli, vicepresidente e assessore a Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria, Internazionalizzazione della Regione Lazio, in occasione del lancio del nuovo bando per il “Sostegno alle Imprese Cooperative”.

