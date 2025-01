Stazione Centrale, 4 rapine in mezz’ora: 2 arresti

Your browser does not support the video tag.

Minacciando con un taglierino e aggredendo le vittime, hanno realizzato quattro rapine in mezz’ora, tra 7.45 e le 8.15 di sabato scorso, nell’area intorno alla stazione Centrale. I due rapinatori sono due marocchini di 22 e 26 anni arrestati poco dopo dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile. In piazza Luigi di Savoia un equipaggio ha rintracciato il 26enne che ha tentato di fuggire a piedi ma è stato fermato poco dopo in via Settembrini. I militari gli hanno trovato addosso il taglierino e una banconota da 50 corone norvegesi rapinata a un turista. In via Vitruvio un’altra pattuglia ha riconosciuto il 22enne che, dopo aver spintonato un militare, ha cercato di fuggire ma è stato fermato: durante la fuga il rapinatore ha cercato di nascondere sotto un’autovettura in sosta il suo giubbino nel quale sono stati trovati tre smartphone e 600 euro in contanti. La refurtiva recuperata è stata restituita ai rapinati. Gli arrestati, accusati di rapina in concorso e e resistenza a pubblico ufficiale, sono stati portati a San Vittore.