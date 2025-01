Lotteria Italia, il primo premio nel lodigiano

È festa grande a Somaglia, in provincia di Lodi, dove è stato vinto il primo premio della Lotteria Italia 2024. I cinque milioni di euro sono andati al biglietto T 173756 venduto proprio nel piccolo centro del Lodigiano, da poco meno di quattromila residenti. Per la seconda volta consecutiva la Lombardia si conferma la regione più fortunata d’Italia, dopo il successo dell’anno scorso a Milano. Il secondo premio da 2 milioni di euro è andato a Pesaro (biglietto T 378442), il terzo da 2 milioni a Palermo (biglietto G 330068), il quarto da 1,5 milioni a Torino (biglietto G 173817) e il quinto da 1 milione a Dolo, in provincia di Venezia (biglietto S 185025).

Con la vittoria di ieri sera , la Lombardia – come riferisce l’agenzia specializzata Agimeg – scavalca la Campania, e si attesta al secondo posto delle regioni più fortunate, con 5 premi da 5 milioni di euro conquistati dal 2000 in poi. In testa c’è sempre il Lazio con 8 jackpot in cassa. Quest’anno sono stati assegnati in totale 280 premi, con la novità di 50 biglietti di terza categoria da 50 mila euro. Gli altri sono 25 premi da 100 mila euro e 200 da 20 mila. Inevitabile è già partita la caccia al vincitore o alla vincitrice del jackpot milionario assegnato durante la trasmissione di Rai1 ‘Affari Tuoi’.

Non è escluso però che a incassare i 5 milioni possa essere stato un turista o un pendolare, visto che proprio a Somaglia, lungo l’autostrada del Sole, c’è un autogrill, posto ritenuto solitamente dai giocatori ‘luogo fortunato’ per tentare la sorte. La Lotteria Italia ha fatto registrare un nuovo aumento della vendita dei biglietti, che conferma un rinato interesse da parte degli italiani per uno dei giochi a premi più longevo di sempre.

Nel 2024 sono stati venduti 8,6 milioni di tagliandi, con un incremento del 29% rispetto all’anno passato, quando i tagliandi staccati furono 6,7 milioni. Secondo quanto riporta Agipronews, il Lazio si è confermata ancora una volta la regione in cui è stato venduto il maggior numero di biglietti, seguita dalla Lombardia e dalla Campania.