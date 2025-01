Capodanno, Granelli: fiducia nelle forze dell’ordine, no a campagne elettorali

Your browser does not support the video tag.

“Ho la massima fiducia nelle Forze dell’Ordine: quella sera ho incontrato Polizia, Carabinieri, Polizia Locale e tutto il sistema di sicurezza. Invito ad avere sempre fiducia nelle Forze dell’Ordine, a sostenere e noi lo stiamo facendo, a lavorare insieme perché possano fare il loro lavoro. Non tiriamo la giacchetta alle Forze dell’Ordine per fare la campagna elettorale”: così l’assessore comunale alla Sicurezza, Marco Granelli, interpellato in merito a quanto accaduto a Capodanno in piazza Duomo, a margine dell’iniziativa ‘La Befana dei clochard’ organizzata dai City Angels all’Hotel Principe di Savoia. Anche riguardo alle presunte molestie riferite dalle turiste belghe, Granelli ha affermato di avere “massima fiducia nella Questura di Milano. Se ci sono state delle questioni saranno risolte”, ha detto. Infine a chi gli chiedeva se l’organizzazione di un evento in piazza per l’ultimo dell’anno, ad esempio un concerto, come fatto in altre città, potrebbe aiutare a gestire la sicurezza, l’assessore ha risposto: “Il sindaco Sala ha già spiegato perché non abbiamo fatto un evento. In questo momento in cui il Governo e la legge finanziaria ci ha tagliato ancora i fondi, noi vogliamo mettere i soldi per il sociale e la casa, che sono i bisogni dei milanesi. La piazza è stata gestita dalle Forze dell’Ordine e in loro abbiamo la massima fiducia”.