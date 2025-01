Uomo accoltellato a morte in centro a Bergamo

Un uomo di 40 anni, Mamadi Tunkara, è stato ucciso a coltellate in via Tiraboschi, nel centro di Bergamo, oggi poco prima delle 15.30. Tunkara, era originario del Gambia ed era il responsabile della sicurezza di un supermercato. Stava arrivando in bici a lavoro quando è stato spintonato da un uomo di colore sui 45 anni e, caduto a terra, è stato colpito con tre o quattro coltellate. L’accoltellatore è poi scappato in via Moroni ed è ricercato dalla polizia. Sul posto dell’accoltellamento è arrivato anche il procuratore aggiunto Maria Cristina Rota per coordinare le indagini della polizia di Stato. I soccorsi al quarantenne sono stati tempestivi, ma purtroppo vani. Ora la scientifica della questura si sta occupando di tutti i rilievi.