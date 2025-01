Pace e libertà, gli eventi di “Cantierememoria”

Cantierememoria, la rassegna di eventi promossa dalla Casa della

Memoria di Milano, celebra l’inizio del nuovo anno all’insegna della pace e

della libertà.

Venerdì 3 gennaio alle 19 andrà in scena lo spettacolo teatrale di Giorgio Pesenti “Harry.

È possibile rimettere in ordine i pezzi di una mente esplosa?”: un viaggio

interiore che porta una donna soldato e madre, vittima del disturbo

traumatico da stress, a lottare contro il proprio trauma, con la paura di aver

lasciato in dote al proprio figlio un’eredità fatta di solo guerra e violenza.

Sabato 4 gennaio, alle 20, sarà in scena “Paula” – piece liberamente tratta dal

romanzo di Roddy Doyle “La donna che sbatteva nelle porte”: una storia

ambientata in Irlanda negli anni ‘70-’80, ma che potrebbe essere accaduta in

qualsiasi luogo e in qualsiasi tempo, quando la violenza si confonde con

l’amore e cancella ogni ipotesi di serenità e di speranza. Con Francesca

Bonelli, regia di Claudia Grava.

Ricchissime le proposte rivolte ai più piccoli: tutti i giorni, dalle 15 alle

16, ci sono i “Giochi di pace”, un laboratorio creativo ideato da Teatro

Pane e Mate per far rivivere ai bambini i giochi tradizionali del passato.

I partecipanti, utilizzando materiali naturali e di recupero, costruiranno

giochi semplici ma ricchi di significato, che insegnano cooperazione, rispetto

e condivisione. L’obiettivo è promuovere una cultura di pace e solidarietà, con

l’intento che i bambini portino con sé questi valori nel quotidiano. Perché è a

partire dalla “pace piccola” che si può costruire anche quella più grande.

Alla fine, ogni bambino potrà portare a casa il gioco realizzato durante il

laboratorio.

Sabato 4 gennaio, alle 18, Delle Ali Teatro mette in scena “La formichina”:

che cosa può fare una formica di fronte a un grande esercito che avanza

picchiando gli stivali per terra a ritmo di marcia? Nulla, a meno che non sappia

maneggiare le lettere dell’alfabeto… E usare così le parole per ottenere la

pace.

Domenica 5 gennaio Teatroggi propone uno spettacolo teatrale con pupi

siciliani: “Avventure e morte di Ruggero dell’Aquila bianca”, dove si narra

della sorte del prode Ruggero, cugino dell’imperatore Agramante d’Africa,

convertitosi cristiano e paladino di Francia per amore dell’eroina Bradamante.

Lunedì 6 gennaio il teatro di figura con musica dal vivo di Teatro Pane e Mate,

con “Non sempre le cose sono quello che sembrano”: una stradina

abbandonata diventata un deposito di tutte quelle cose che non servono più a

nessuno. Lì s’incontrano Gianni il musicante e Salva il burattinaio che con la loro

inesauribile fantasia trovano una storia da raccontare per ogni oggetto

dimenticato… nascono Scarpetta Rossa e il Lupo Baciamano accompagnati da

una vera e propria orchestra. La nonna direbbe che forse il lupo non è più quello

delle fiabe di una volta, ma il lupo Baciamano è di certo più romantico