E’ tornato a casa il cremonese ferito da uno squalo in Egitto

E’ tornato a casa, a Soncino in provincia di Cremona, Peppino Fappani, il 69enne odontotecnico ferito nell’attacco dello squalo, avvenuto lo scorso 29 dicembre in Egitto, costato la vita al 48enne romano Gianluca Di Gioia a Marsa Alam. Atterrato in Italia la scorsa notte, in mattinata si è sottoposto ad accertamenti clinici. “E’ provato perché ha visto morire un uomo davanti ai suoi occhi – spiega la figlia Cristina – e continua a pensare a quanto accaduto, ma sta bene”. La famiglia mantiene massima riservatezza: “Papà non se la sente di raccontare nulla al momento, vedremo nei prossimi giorni”, ha affermato la figlia. Anche il sindaco di Soncino, Gabriele Gallina, chiede rispetto: “Credo che a Peppino serva un po’ di tranquillità e di riposo per superare definitivamente le sue ferite, fisiche e psicologiche”