Capodanno a Milano, più controlli in piazza

Più controlli delle forze dell’ordine a Milano questa notte, quando si prevede che numerose persone, soprattutto giovani, si raduneranno spontaneamente per i festeggiamenti di Capodanno nelle zone centrali e nella zona Darsena e Navigli. Lo ha deciso il comitato per l’ordine e la sicurezza che si è riunito qualche giorno fa in prefettura. Anche le stazioni ferroviarie saranno interessate da un considerevole incremento del flusso di viaggiatori e turisti, per il quale occorrono interventi mirati. Lo comunica la prefettura.

Il Comitato ha pertanto deliberato l’adozione di un provvedimento che dispone il divieto di stazionamento alle persone che assumono atteggiamenti aggressivi, minacciosi o molesti, e risultino destinatari di segnalazioni dell’autorità giudiziaria per reati in materia di stupefacenti, contro la persona, contro il patrimonio, detenzione abusiva di armi od oggetti atti ad offendere e che costituiscano un concreto pericolo per la sicurezza pubblica. In particolare, le “zone rosse” sono le aree intorno alle stazioni ferroviarie di Milano Centrale, Porta Garibaldi e Rogoredo, le zone adiacenti a Piazza Duomo, e quelle della Darsena e dei Navigli a forte vocazione turistica e di movida. Il divieto di stazionare in queste zone ai soggetti pericolosi e gravati da precedenti penali, consente il loro immediato allontanamento da parte delle Forze di Polizia.

Nel corso del Comitato è stata inoltre stabilita l’istituzione – per la notte di Capodanno – di un presidio di pronto intervento, anche sanitario, presso Piazzetta Reale.

A Milano per il Capodanno scatta l’ordinanza prevista del comune con il divieto di vendita di bevande in vetro, in lattine e superalcolici, che potranno essere consumati solo nei locali e nei dehors. L’ordinanza sarà in vigore dalle 18 di oggi, martedì 31 dicembre, fino alle 6 di domani mercoledì 1° gennaio 2025 e prevede come spiega il Comune, “il divieto di vendere, distribuire o somministrare, anche gratuitamente, bevande in bottiglie e contenitori di vetro e lattine anche per asporto e bevande superalcoliche, di gradi superiori a 21, tranne che nei locali e nei dehor dove è possibile servire al tavolo con bottiglie e bicchieri di vetro”. L’ordinanza del sindaco si rivolge a esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, attività commerciali, artigiani, pubblici esercizi, distributori automatici, commercio ambulante o con posto fisso e street food, presenti nell’area che è delimitata dalle vie della circonvallazione esterna della città. La mescita o la vendita delle bevande alla spina sarà consentita solo in contenitori di carta o di plastica.