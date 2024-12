Ladri sorpresi dalle telecamere, arrestati 3 georgiani

Your browser does not support the video tag.

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Milano hanno tratto in arresto per furto in abitazione in concorso tre georgiani di 44, 48 e 51 anni. Nelle prime ore del mattino di ieri (domenica 29 gennaio), i militari del Nucleo Radiomobile, sono intervenuti in un complesso condominiale in zona corso Lodi a Milano, dove il proprietario di un appartamento al 4° piano, in vacanza in Puglia, dalle telecamere di videosorveglianza privata ha visto l’ intrusione di soggetti all’interno del suo appartamento, segnalando immediatamente l’accaduto al 112. I tre uomini rendendosi conto di essere ripresi hanno disattivato le telecamere. I Carabinieri sono riusciti a bloccare gli autori del reato sul pianerottolo dell’abitazione, con volto travisato e mentre tentavano di allontanarsi. Uno dei tre, ha tentato di liberarsi dei grimaldelli e delle chiavi codificate occultandoli all’interno di un vano del sistema di antincendio del condominio. L’appartamento è stato messo a soqquadro dai ladri, con numerosi mobili divelti e sparpagliati, è stata danneggiata la serratura e sono stati sottratti vari oggetti preziosi, profumi e una borsa. La perquisizione personale ha consentito di recuperare l’intera refurtiva e numerosi utensili da scasso utilizzati per l’effrazione. Gli arrestati sono stati accompagnati presso le camere di sicurezza.