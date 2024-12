Fine anno a Milano, previsti 23 milioni di euro di spesa in locali e ristoranti

Note di San Silvestro a Milano Città Metropolitana fuori casa: nei locali e ristoranti sono 247 mila i clienti attesi per una spesa complessiva stimata in 23 milioni di euro. Lo rileva Epam, l’Associazione milanese dei pubblici esercizi, con il Centro Studi di Confcommercio Milano. Note di San Silvestro in casa: per il cenone a casa il costo medio è fra i 60 e 70 euro (più contenuto rispetto al Natale) nella tavola classica comprensiva di cotechino e lenticchie. Si va dai circa 60 euro per un menu a base di carne, ai 70 euro per un menu a base di pesce. Dolci: sempre primo il panettone nelle preferenze dei milanesi, ma con risalita del pandoro. Rispetto alla fine d’anno 2023 si registra un incremento del costo di circa il 10 per cento. Lo rileva la Filiera agroalimentare di Confcommercio Milano.