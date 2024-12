In Duomo l’apertura del Giubileo

Si è tenuta stamattina in un Duomo gremito di fedeli la celebrazione eucaristica di apertura a livello diocesano del Giubileo, presieduta dall’Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini e concelebrata da sei Vescovi, dai Canonici del Capitolo Metropolitano, dai membri del Consiglio Episcopale Milanese, da 17 Cappellani dei Migranti e dai Rettori delle Chiese giubilari della Diocesi.

La Messa è stata preceduta da una Liturgia della Parola nella Basilica di Santo Stefano e da una processione guidata dalla Croce del Sinodo minore “Chiesa dalle genti”, portata a turno da un rappresentante delle comunità dei migranti presenti in Diocesi, processione che ha attraversato il centro cittadino fino al sagrato del Duomo, accompagnata da canti e preghiere in diverse lingue.

Nell’omelia l’Arcivescovo ha invitato i fedeli a riflettere sulla promessa della luce che splende nelle tenebre. «Il Giubileo – ha detto – è l’anno di grazia per dire che le tenebre possono essere vinte, che i peccati possono essere perdonati».

Con un chiaro riferimento ai tanti conflitti in corso nel mondo, mons. Delpini si è poi chiesto: «Perché i popoli si odiano e si uccidono? Perché il buon senso ha abbandonato quei potenti della terra che decidono che gli altri sono nemici?». Richiamando quanto scritto da Papa Francesco nella Bolla di indizione Spes non confundit, l’Arcivescovo ha sottolineato come l’Anno Santo possa diventare un’occasione per costruire la pace: «Noi celebriamo il sacrificio della nuova ed eterna alleanza per rivelare che la pace è possibile, che la riconciliazione è possibile, che le persone possono stimarsi, rispettarsi, mettersi a servizio a vicenda. Ci mettiamo in cammino per essere pellegrini di speranza, la speranza della pace». Altre domande interrogano i cristiani: «Perché è scomparsa la gioia tra i figli degli uomini? Perché sono malati di tristezza i ricchi che hanno tutto quello che si può avere? Perché sono malati di tristezza i poveri che non hanno niente di quello che serve per vivere? Perché l’ingiustizia, la diseguaglianza ha per tutti lo stesso risultato?».

Di fronte a questi interrogativi «la sapienza visita la terra, il Verbo di Dio si è fatto carne e ha offerto la sua gioia», ha sottolineato mons. Delpini, che ha concluso: «Professiamo di credere nella promessa della luce che vince le tenebre del peccato con la grazia del perdono. Professiamo di credere nella promessa della pace che realizza una nuova alleanza. Professiamo di credere nella promessa della gioia e perciò ci mettiamo in cammino, pellegrini di speranza per prenderci cura della gioia degli altri, perché questo è la fonte certa della gioia vera».