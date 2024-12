MODICA (ITALPRESS) – “La sfida è quella di proseguire non soltanto sul fronte dei risultati agonistici, ma anche su quelli organizzativi, come i Giochi invernali di Milano-Cortina, ma ci sono anche tante altre scadenze che misureranno la nostra capacità organizzativa”, le parole del ministro per lo Sport e i Giovani a margine dei festeggiamenti per i 40anni della Scherma Modica.

