Pnrr, arriva la sesta rata da 8,7 miliardi

ROMA (ITALPRESS) – La Commissione Europea ha versato all’Italia la sesta rata del PNRR pari a 8,7 miliardi. Il pagamento segue la valutazione positiva per il conseguimento di 39 obiettivi. La premier Giorgia Meloni sottolinea che “l’Italia si conferma lo Stato membro dell’Unione Europea che ha ricevuto l’importo maggiore di finanziamento, pari a 122 miliardi di euro, corrispondente al 63% della dotazione complessiva del PNRR. Un risultato positivo che permetterà all’Italia di investire in molti settori strategici intensificando la produzione in attività in cui il Governo ha creduto fin dal suo insediamento”.

