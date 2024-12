Incendio nel centro di Como, morto un anziano di 96 anni

Un uomo di 96 anni è morto questa mattina per le conseguenze di un incendio divampato all’interno della sua camera da letto, in un condominio di via Italia Libera, nel centro di Como. Secondo i primi accertamenti la morte sarebbe sopravvenuta per soffocamento da fumo e l’incendio sarebbe stato innescato da una candela che il pensionato teneva accesa nella sua stanza. I vigili del fuoco lo hanno trovato senza vita ancora disteso sul letto. L’uomo avrebbe ripetutamente invocato aiuto, richiamando l’attenzione del nipote sedicenne e di un vicino, i primi a lanciare l’allarme al 112 per poi tentare di accedere alla stanza invasa dal fumo, nell’appartamento che l’anziano condivideva con la famiglia della figlia, in quel momento assente. Sia il vicino che il nipote sono stati accompagnati al pronto soccorso per accertamenti.