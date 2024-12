Calcio, Alessandro Nesta non è più l’allenatore del Monza

“AC Monza comunica di aver sollevato Alessandro Nesta dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Il Club ringrazia il tecnico per quanto fatto finora e gli augura il meglio per il futuro“: si legge nel comunicato ufficiale del club brianzolo. Nesta era arrivato lo scorso giugno per sostituire mister Raffaele Palladino. Il suo Monza, però, non è mai riuscito a decollare: buone prestazioni, ma una sola vittoria fin qui in campionato, condita da 7 pareggi e 9 sconfitte. Dopo 17 giornate il Monza è ultimo in classifica in serie A a quota 10 punti, a 5 punti dalla salvezza. Al suo posto il club ha confermato Salvatore Bocchetti come nuovo allenatore del Monza. Bocchetti, difensore ex Genoa e Milan, torna alla guida di un club di Serie A dopo l’esperienza a Verona nella stagione 2022-2023: la squadra veneta raggiunse la salvezza dopo la vittoria nello spareggio contro lo Spezia.