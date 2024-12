Agguato nel mantovano, uomo ucciso a colpi di pistola

Un pensionato di 79 anni è stato ucciso questa mattina nel garage della propria abitazione in quello che sembrerebbe un vero e proprio agguato a Suzzara, nel mantovano. L’uomo era sceso nel garage dell’abitazione per prendere l’auto e andare a fare la spesa. Qualcuno lo stava aspettando e appena l’ha visto arrivare, ha esploso contro di lui alcuni colpi d’arma da fuoco che lo hanno raggiunto alla testa, lasciandolo esanime a terra. L’assassino è poi fuggito portando con sé l’arma del delitto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Gonzaga e i Ris di Parma per i rilievi. Le indagini sono state affidate al pm di turno, Elisabetta Favaretti. A trovare il pensionato in un lago di sangue, nel garage dell’abitazione, è stata la figlia. I due abitavano insieme dopo la morte della moglie dell’uomo e madre della donna.