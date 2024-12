Famiglie missionarie a km zero, quando la missione è vicinissima

Si può fare missione anche nel proprio territorio? La risposta è “si”. Lo testimoniano le “famiglie missionarie a KmZero“: sono famiglie che vivono in case parrocchiali e oratori della Diocesi di Milano. Hanno scelto di lasciare casa propria e abitare per alcuni anni in queste strutture, per un’esperienza di annuncio del Vangelo e di servizio alla Chiesa. Vivono la vita di tutte le famiglie, tra casa, lavoro, impegni quotidiani. E, nello stesso tempo, sono a disposizione della comunità, per diverse esigenze. Sono innanzitutto una presenza, un punto di riferimento. Pronte all’ascolto, all’accoglienza e alla condivisione.

Nel libro “Per infiammare ogni cosa”, Marco Gibelli, giornalista che, con la moglie e i figli, sta vivendo l’esperienza di famiglia missionaria a KmZero, ha raccolto diverse testimonianze.

Ascolta l’intervista a Marco Gibelli