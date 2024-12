Sicurezza stradale, controlli in via Padova

Ieri sera i controlli della Polizia locale di Milano in via Padova in funzione della sicurezza stradale, con la presenza di due pattuglie della Polizia di Stato, hanno portato alla rilevazione di 47 violazioni al codice della strada (revisione, assicurazione, patente scaduta) e di una patente falsa: un peruviano che non si era fermato all’alt e aveva un “documento” internazionale acquistato su internet e non esistente. Era anche senza assicurazione e tasso alcolemico superiore al consentito ed è quindi stato denunciato. Un altro automobilista è stato sanzionato per guida in stato d’ebbrezza.

Sono stati sottoposti a fermo amministrativo dieci veicoli e 45 conducenti all’alcoltest. Tutti negativi i test antidroga e sono stati sequestrati dieci grammi di hashish.

Complessivamente sono stati controllati 97 veicoli e 159 persone.