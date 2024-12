Schifani “La Sicilia cresce, possiamo guardare al domani con fiducia”

PALERMO (ITALPRESS) – “Oggi posso dire, con orgoglio e gratitudine, che iniziamo a vedere i frutti di un grande impegno collettivo”. Il video messaggio di auguri di Natale che il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha rivolto ai siciliani, è anche l’occasione per un bilancio del lavoro svolto finora. Nel suo discorso, infatti, delinea alcuni dei risultati più rilevanti ottenuti in due anni di attività governativa, a cominciare dai dati economici: “Secondo i dati di Bankitalia, Unioncamere, CGIA di Mestre e Svimez, la Sicilia è in crescita: l’occupazione aumenta, le nostre imprese stanno ritrovando fiducia e l’economia regionale mostra segnali di ripresa”.

