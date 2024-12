Sgominata una banda di ladri dedita a furti in appartamento

La Polizia ha sgominato una banda di ladri specializzata in furti in appartamento: in poche settimane ha compiuto 50 furti tra la Lombardia, il Veneto e l’Emilia Romagna. Fermato il capo banda, un 29enne albanese, mentre sono fuggiti alla cattura i due complici. Nelle loro basi logistiche sono stati recuperati beni di valore rubati tra gioielli, orologi di pregio, borse e accessori, abbigliamento griffato per un valore di oltre mezzo milione di euro. In un appartamento ad Abbiategrasso (Milano) sono state trovate decine di oggetti rubati, due radio ed alcuni telefoni utilizzati per tenersi in contatto con i complici. Il secondo indagato, 45 anni, è fuggito alla cattura nel blitz in un appartamento a Bareggio (Milano) dove è stata trovata la sua compagna, denunciata per ricettazione. Nella casa dell’uomo è stata trovata un’altra grossa fetta della refurtiva. E’ sfuggito alla cattura anche il terzo componente della banda La polizia l’aveva intercettato nel bergamasco, ma non l’ha trovato al momento dell’irruzione nella casa di parenti.