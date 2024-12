La speleologa salvata è stata operata in ospedale

Ottavia Piana, la speleologa di 32 anni rimasta bloccata e ferita per più di tre giorni in una grotta in provincia di Bergamo e salvata nella notte tra martedì e ieri, è stata operata per stabilizzare le fratture più gravi che ha riportato nella caduta nell’anfratto avvenuta sabato pomeriggio. L’intervento è stato eseguito all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove la speleologa è stata trasporta in elicottero dopo l’uscita dalla grotta. La paziente rimane in prognosi riservata, ricoverata in terapia intensiva e in buone condizioni, sveglia e lucida, fanno sapere dall’ospedale.