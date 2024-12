Fondazione Milan e Regine Lombardia portano doni ai bambini del Buzzi di Milano

Regione Lombardia, con il presidente Attilio Fontana, e il Milan, con Zlatan Ibrahimović, per un momento di solidarietà e vicinanza in vista del Natale. Questo lo spirito che ha caratterizzato la visita del governatore lombardo e dal dirigente rossonero all’ospedale Buzzi di Milano per consegnare – grazie alle iniziative ‘Il giocattolo sospeso’ della Regione e a quelle della Fondazione Milan – doni e sorrisi ai giovani pazienti della struttura sanitaria. A rappresentare la società rossonera anche le due giocatrici del club femminile Chanté Dompig e Monica Renzotti e per l’ospedale ‘Buzzi’ il direttore generale dell’Asst Maria Grazia Colombo.

“Ringrazio il Milan – ha commentato il presidente Fontana – per essere stato al nostro fianco in questo momento davvero speciale che ha regalato un po’ di gioia ai piccoli pazienti. Vedere l’entusiasmo con cui hanno accolto Ibra e le due ragazze rossonere è stato davvero molto bello”.

“Sono contento – ha detto Ibrahimović – di aver contribuito a portare energia e forza a questi bambini. La stessa forza ed energia che ricevo da loro in occasioni come queste”.

Hanno invece fatto visita all’Ospedale “Filippo Del Ponte” di Varese i calciatori della Prima Squadra maschile Ismael Bennacer, Yunus Musah e Malick Thiaw, che hanno condiviso doni e attimi di gioia con i giovani ospiti della struttura e i loro cari. Invece, alcuni calciatori e calciatrici del Settore Giovanile del Milan si sono recati presso l’Associazione CAF, che accoglie e cura bambini e ragazzi allontanati dal proprio nucleo familiare a causa di traumi e ferite relazionali profonde, per distribuire agli ospiti della struttura i regali che sono stati al centro di una raccolta realizzata al Centro Sportivo PUMA House of Football, a cui hanno partecipato i giovani atleti delle squadre giovanili rossonere.

Intanto, a Palazzo Lombardia prosegue l’iniziativa del ‘Giocattolo sospeso’: chiunque volesse contribuire per consegnare un giocattolo può farlo recandosi all’ingresso N1 aiutando così bambini più sfortunati.