Dodici colpi in un mese, sgominata banda specializzata in furti in villa

La Polizia di Stato ha eseguito il fermo di tre uomini di origini albanesi, tra i 27 e i 35 anni, per associazione per delinquere e furto in abitazione commessi nelle provincie di Milano e Monza Brianza nel mese di novembre.

L’indagine, condotta da personale della Squadra Mobile della Questura di Milano, ha preso il via dal monitoraggio della Polizia, sia in città che in provincia, sulla commissione dei furti in abitazione, che ha permesso di individuare un’auto di grossa cilindrata, poi risultata provento di furto, utilizzata dagli indagati per gli spostamenti.

In sole due settimane, sono 12 i furti riconducibili alla banda, che agiva sempre allo stesso modo. I ladri individuavano le abitazioni da svaligiare, ripartivano i ruoli e un campionario di chiavi alterate e strumenti da scasso. Due dei componenti del gruppo sono stati rintracciati in provincia di Monza Brianza e portati in carcere, mentre il terzo uomo è ricercato. E’ stata recuperata l’auto provento di furto con targhe clonate e gli attrezzi utilizzati per commettere i furti, ma anche una somma di denaro in contanti e dei preziosi ritenuti provento dell’attività criminale.