De Luca, “Incentivare donazioni di organi per ridurre liste d’attesa”

NAPOLI (ITALPRESS) – “Innanzitutto abbiamo voluto ricordare con questo evento il primo trapianto che abbiamo fatto 30 anni fa qui all’ospedale Monaldi”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca a margine dell’evento celebrativo, tenutosi nell’aula magna dell’ospedale Monaldi, per i 30 anni dalla nascita del Centro Trapianti Regionale che ha sede presso l’Azienda Ospedaliera dei Colli. “Abbiamo – ha proseguito il governatore – una realtà di eccellenza per quanto riguarda trapianti di cuore, di rene, di fegato. Ora vogliamo trovare un rilancio anche per quanto riguarda il trapianto pediatrico. Pensiamo di fare di più. Soprattutto dobbiamo muoverci per incentivare la donazione di organi perché a volte le liste di attesa si allungano perché non c’è il donatore, non c’è l’organo da trapiantare. Quindi, dobbiamo fare una mobilitazione straordinaria nelle scuole, nelle chiese, nelle associazioni sportive, invitare tutti a donare gli organi e a esprimere quando si fa la carta di identità la propria disponibilità a essere donatori di organi”.

