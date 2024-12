Dall’UE 132 milioni per i prodotti agroalimentari sostenibili

ROMA (ITALPRESS) – Nel 2025 la Commissione europea assegnerà 132 milioni di euro per cofinanziare attività di promozione di prodotti agroalimentari sostenibili e di alta qualità nel mercato interno e a livello mondiale. Il programma di lavoro sulla politica di promozione per il 2025 è concepito per sviluppare nuove opportunità di mercato per gli agricoltori e per l’industria alimentare in generale, nonché per aiutarli a garantire le loro attività esistenti. Le sue priorità tengono conto degli obiettivi generali di sostenibilità e competitività, nonché di sicurezza alimentare, delineati negli orientamenti politici per la Commissione 2024-2029.L’adozione del programma di lavoro per il 2025 segna anche 10 anni di politica di promozione dell’UE. In questo periodo, oltre 600 campagne sono state cofinanziate dalla Commissione europea con la firma comune “Enjoy, it’s from Europe”, a sostegno della reputazione dei prodotti agroalimentari dell’UE all’interno dell’Unione e in tutto il mondo.Gli importi disponibili per i programmi da selezionare nel 2025 sono ripartiti tra la promozione nei paesi terzi e nel mercato interno dell’UE, rispettivamente con 63,4 milioni e 58,6 milioni.

