Natale, la tavolata in strada per le persone fragili

Per Natale torna la ‘cena seduta’ allestita in strada dedicata ai senzatetto, con musica e regali, promossa da Fondazione Progetto Arca.

“Per la settimana che precede il giorno di Natale e che chiude la celebrazione dei nostri primi 30 anni, abbiamo voluto organizzare una grande festa ‘diffusa’, dedicata a tutte le persone che aiutiamo ogni giorno, in tutte le città in cui siamo presenti: da chi vive in strada a chi frequenta i market solidali. Con loro vogliamo condividere i cibi della tradizione e consegnare i regali che abbiamo preparato, ma soprattutto desideriamo comunicare vicinanza e ascolto” spiega Alberto Sinigallia, presidente di Fondazione Progetto Arca.

A Milano, Varese, Torino, Padova, Roma, Napoli e Bari i volontari della Fondazione, già presenti ogni sera in strada per la distribuzione di pasti caldi, sono pronti per offrire menù speciali in versione natalizia con le Cucine mobili addobbate a festa. Sono 3.400 le persone senza dimora invitate alle cene in strada nelle 7 città.

In particolare a Milano la sera di giovedì 19 dicembre viene imbandita nel centro della città una lunga e ricca tavolata dove i volontari serviranno a tutte le persone fragili che vorranno partecipare un menù completo che prevede antipasto, primo, secondo e l’immancabile panettone. Nei giorni che precedono questa data, i volontari delle Unità di strada distribuiranno volantini con invito alla ‘cena seduta’: è previsto un centinaio di persone. Per loro sono già pronti molti regali, che verranno distribuiti anche durante le sere successive in altre zone della città: zaini, borracce, berretti di lana e torce frontali, molto utili per chi vive in strada. Completano la magia della serata i canti di Natale del coro di San Giovanni Battista in Trenno.

Sono 2.500 le famiglie in difficoltà che festeggiano il Natale con Progetto Arca: dolci delle feste e regali per i bambini vengono consegnati tramite le spese gratuite ai Market solidali o consegnati con i pacchi viveri. Inoltre a Milano i volontari incontrano le famiglie anche in una cena dedicata allestita all’interno del Market di via Sammartini.

Infine, tutte le strutture di accoglienza sono addobbate a Natale e, come sempre, organizzano un momento conviviale di festa, sempre nel rispetto delle diverse culture.