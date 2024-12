Giubileo, Palermo (Acea) “Occasione di miglioramento per Roma”

ROMA (ITALPRESS) – “Il Giubileo per Acea e per Roma rappresenta un’occasione importante di miglioramento delle infrastrutture sia sul fronte dell’acqua, che su quello della rete elettrica e della gestione dei rifiuti”. Lo ha detto Fabrizio Palermo, amministratore delegato Acea, a margine della conferenza stampa di presentazione delle iniziative di Acea per il Giubileo. “Acea – aggiunge – da tempo è impegnata ad aumentare gli investimenti su Roma che rappresenteranno un volano per migliorarla anche negli anni futuri”.

