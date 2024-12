Donna aggredita e violentata a Milano chiede aiuto agli agenti

Una donna di 37 anni è stata aggredita e ha denunciato una violenza sessuale questa notte a Milano. E’ successo stamattina verso le 5 a Milano: la donna ha chiesto aiuto al personale delle forze dell’ordine e ai militari presenti nella piazza antistante la Stazione Centrale. E’ stata trasportata attivando il protocollo di accertamenti per le violenze sessuali. Dalle prime informazioni la donna, ha riportato vari traumi ed è stata trasportata in codice giallo alla clinica Mangiagalli. Ha raccontata di essere giunta da Bologna a Milano per incontrare un amico, con il quale si sarebbe recata in un albergo intendendo riposare. Quando ne è uscita è andata dagli agenti in piazza Duca D’Aosta affermando di aver subito una violenza sessuale. Cosa è accaduto è al vaglio delle forze dell’ordine. Secondo quanto riferito dalla Questura lei avrebbe detto di volersene tornare a casa sua senza denunciarlo.