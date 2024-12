Codice della strada, De Luca “Stretta sul telefonino è necessaria”

NAPOLI (ITALPRESS) – “Una stretta sull’uso del telefonino è indispensabile. È fondamentale una regolamentazione del passaggio dei monopattini, motivo di pericolo, di vittime e incidenti”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca alla stazione ferroviaria di Napoli durante l’inaugurazione dei due nuovi treni elettrici del regionale di Trenitalia. “Credo che un intervento di regolamentazione per i monopattini – ha proseguito De Luca – come casco, assicurazione, targa, fosse sinceramente indispensabile. Poi magari qualche altra misura può essere rivista e corretta, ma credo che nel complesso dobbiamo lavorare per avere una regolamentazione del traffico privato. Siamo arrivati a cose assurde, in modo particolare con l’uso del cellulare in macchina. È diventato veramente un pericolo pubblico”.

