Regione Lazio, concerto di Natale all’insegna di cultura e tradizioni

ROMA (ITALPRESS) – E’ andato in scena al Teatro dell’Opera di Roma il concerto di Natale organizzato dalla Regione Lazio. Presentato da Beppe Convertini, ha visto la partecipazione in particolare dei solisti del corpo di ballo, dei solisti Fabbrica – YAP, degli allievi della scuola di danza e della scuola di canto corale. Il programma si è snodato attraverso arie d’opera, balletto, musical e canzoni tradizionali legate al Natale, con musiche di Verdi, Puccini, Rossini, Cajkovskij. Nell’ambito della serata sono state anche esposte le natività vincitrici del concorso “Presepi 2024” promosso dalla Regione Lazio.“Questo concerto è un grande momento di gioia e celebrazione delle festività, di diffusione della cultura musicale e il coronamento di un concorso che abbiamo fortemente voluto, per promuovere la valorizzazione del presepe, quale elemento centrale e identitario, e per far conoscere ai ragazzi e alle ragazze del Lazio questo territorio, con le sue bellezze storico-artistiche, che saranno protagoniste dei viaggi premio che abbiamo messo in palio per le natività vincitrici”, ha detto Simona Baldassarre, assessore alla Cultura, alle Pari opportunità, alle Politiche giovanili e della Famiglia, al Servizio civile della Regione Lazio e animatrice dell’iniziativa.

sat/gtr