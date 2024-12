Incidente nel cantiere della tangenziale di Tirano (SO), morto un operaio 65enne

Infortunio mortale nel cantiere Anas per la realizzazione della nuova tangenziale di Tirano (Sondrio), in Valtellina, una delle opere progettate nell’ambito dei giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026. Al momento ancora da chiarire la dinamica dell’incidente che ha provocato la morte di Salvatore Briamonte, operaio di 65 anni originario di Sant’Arcangelo (Potenza). La tragedia è avvenuta in territorio comunale di Bianzone, il cantiere edile era stato visitato dal vicepremier Matteo Salvini due giorni fa. Informata la Procura di Sondrio, diretta da Piero Basilone, che ora indaga sull’accaduto. La vittima risiedeva in Basilicata e operava nel cantiere dove l’appalto è stato vinto da un’impresa piemontese. “Adesso basta: la premier Meloni assuma come priorità le morti bianche” le parole del segretario della Uil Basilicata, Vincenzo Tortorelli.