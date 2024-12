Green Christmas, il mercatino sostenibile alla Fonderia Napoleonica

A Milano l’avvicinarsi del Natale porta con sé i suoi riti, come fare l’albero il giorno di

Sant’Ambroeus e… fare una visita a Green Christmas, il mercatino del regalo

di qualità, bello e buono, per il nostro benessere e quello dell’ambiente.

L’appuntamento è come di consueto alla Fonderia Napoleonica Eugenia, antica

fornace dove si plasmavano campane e oggetti d’arte, oggi gioiellino di archeologia industriale nel cuore del quartiere Isola. Quest’anno le porte di Green Christmas si apriranno al pubblico nel week end del 14 e 15 dicembre e ancora una volta la promessa è quella di trasformare l’affannosa ricerca del cadeaux perfetto – spesso fonte di ansie e di stress – in una bella occasione di svago e cultura, con proposte per tutti i gusti e tutte le tasche. Ci saranno i nostri espositori del cuore che ad ogni edizione avvolgono con le

nuove forme e i nuovi colori della loro maestria artigiana i suggestivi ambienti della Fonderia, aperta straordinariamente alla città per i due giorni della

manifestazione.

Tra terracotte lucenti, abiti in tessuti naturali e biologici, monili forgiati con

materiali diversi (dall’oro alla carta pressata…), borse cucite a mano e cosmetici

senza nessun additivo sintetico, non mancano mai le novità, le proposte per un

regalo inaspettato e originale, tutte selezionate con un’attenzione particolare ai dettami dell’economia circolare. Per il secondo anno poi ogni espositore racconterà com’ è organizzata la sua filiera produttiva: in ogni stand verrà esposto un tabellone “Sono circolare perché…”.

Fonderia Napoleonica Eugenia

Via Thaon De Revel 21

Ingresso gratuito

Dalle 10.00 alle 19.00

Sabato 14 e domenica 15 dicembre