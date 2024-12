Conclusa la rassegna “Scintille di musica nel Duomo di Milano”

La rassegna Scintille di musica dei Cameristi della Scala nel Duomo di Milano, giunta alla sua seconda edizione, si è conclusa mercoledì 11 dicembre con l’ennesimo grande riscontro di pubblico che ha esaurito i 1500 posti disponibili in poche ore, per il terzo e ultimo appuntamento dedicato alla musica composta su testi sacri o concepita per essere eseguita in chiesa. I Cameristi della Scala hanno voluto festeggiare le imminenti festività con il loro pubblico, chiamando a dirigere il concerto il maestro Nicolò Umberto Foron, giovane direttore già̀ molto attivo in campo internazionale. Il concerto ha visto la partecipazione del gruppo corale AdAstra, formato da giovani musiciste che provengono dal coro di voci bianche del Teatro alla Scala, fondato e diretto dal maestro Marco De Gaspari. Il concerto è stato dedicato al Natale, solennità spesso rappresentata in musica da suoni gioiosi, pieni di energia e vitalità. Un esempio il preludio del Te Deum di Charpentier, nella Suite di Haendel per tromba e orchestra, e nel Gloria di Vivaldi. Brani di carattere lirico e spirituale sono stati invece i due capolavori mozartiani Laudate Dominum e Ave Verum Corpus, e il brano di Elgar The Snow, nella versione per coro e orchestra curata da Gianluca Scandola. Il Gloria di Vivaldi è stato interpretato in alcuni brani da voci soliste e, diversamente da quanto si usa ascoltare nelle esecuzioni moderne, eseguito nella stessa versione originale diretta dallo stesso compositore: sono state infatti alcune giovanissime ragazze del coro ad alternarsi nei ruoli solistici, donando a questi brani la luce e la freschezza originarie.