Orrore a Milano, abusi e sevizie ad un sedicenne

Orrore a Milano. Un ragazzino di 16 anni è stato vittima di abusi e sevizie in uno scantinato di un condominio al quartiere Quarto Oggiaro. La polizia ha arrestato un 44enne e un 14enne per violenza sessuale di gruppo, sequestro di persona, lesioni, produzione di materiale pedopornografico. Nell’inchiesta della Procura di Milano, l’aggiunta Letizia Mannella e la pm Ilaria Perinu stanno valutando di contestare anche l’ipotesi di reato di tortura per un caso assurdo in tutta la sua violenza e che è stato definito da film dell’orrore e di degradazione umana.

Da quanto si è saputo, il 14enne lunedì ha contattato il 16enne e l’ha invitato a casa sua. E là, soprattutto in uno scantinato, sarebbero avvenute le violenze ai danni del minore, a cui avrebbe preso parte anche il 44enne, senza precedenti penali, che abita nello stesso palazzo e che sarebbe stato chiamato dal 14enne per prendere parte agli abusi, avvenuti nella notte tra lunedì e martedì. Violenze che sono state filmate con un telefono, poi sequestrato dagli investigatori nelle indagini. La vittima, che soffre di un deficit cognitivo, è stata trovata da una volante della Polizia in strada. Era seminudo. E’ riuscito ad indicare agli agenti il nickname su Instagram del 16enne e da lì è scattata l’inchiesta che poche ore dopo ha portato ai due fermi. Il ragazzo è ancora ricoverato e quando starà meglio sarà ascoltato dagli inquirenti. Da ricostruire, anche con le analisi delle immagini, se le violenze siano avvenute anche nell’abitazione del 44enne o in quella del 14enne. Andrà ricostruito anche il rapporto tra i due minorenni e come si conoscevano, se erano amici o se si fossero conosciuti solo sui social. Il 16enne vive con padre e sorelle e la famiglia è seguita dai servizi sociali.

In seguito ai due arresti, un uomo di 40 anni è stato aggredito ieri pomeriggio a Milano, dopo essere stato avvicinato presumibilmente da un gruppo di persone, per strada, nel quartiere Quarto Oggiaro. Date le circostanze e un pregresso tentativo di linciaggio in occasione dei fermi nella vicenda del 16enne abusato non si esclude che l’uomo sia stato aggredito da gente del quartiere in cerca di giustizia sommaria. E’ accaduto alle 18 in via Amoretti, all’uscita di un sovrappasso ferroviario, non lontano dalla zona di via Pascarella dove sarebbero avvenute le sevizie nella notte tra lunedì e martedì. L’uomo in realtà avrebbe riferito alle forze dell’ordine intervenute di non essere stato aggredito da nessuno, ma le ferite e le tumefazioni riscontrate dal 118 a volto e testa non lascerebbero dubbi. Il 40enne, che non è grave, è stato trasportato in codice verde all’ospedale Sacco.