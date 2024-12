Olimpiadi Milano-Cortina, inaugurata a Livigno la pista per lo sci acrobatico

E’ pronta la prima pista per i giochi invernali Milano-Cortina 2026 a Livigno, la “Livigno Aerials e Moguls” dove si svolgeranno le gare di sci acrobatico. Molte delle 26 medaglie d’oro Olimpiche che si assegneranno a Livigno, si decideranno proprio qui, sulla neve della nuova pista a Cinque Cerchi presso Carosello 3000, dove le grandi protagoniste, nel 2026, saranno le specialità Moguls e Aerials. L’inaugurazione della pista è avvenuta ieri, tappa obbligata all’interno del percorso di avvicinamento che porterà fino alla cerimonia d’apertura. Presente il vicepremier e ministro delle infrastrutture Matteo Salvini. Le Olimpiadi “ci permettono di accelerare i progetti” poi “dovrà essere vostra la bravura di tenere l’1% per i prossimi 20 anni dei 3 miliardi di telespettatori che guarderanno le Olimpiadi, se venissero in Valtellina cambierebbe la storia” ha detto Salvini. L’investimento, ricorda Salvini, è stato di 160 milioni ma “sono convinto che non rimarrà tra le mura dei 7 mila livignaschi, sarà un patrimonio di bellezza, di sport, di salute da condividere”. “Dietro lo sport non c’è solo il divertimento ma c’è anche qualcosa che rimane sui territori, avrò modo di continuare a presidiare i cantieri e i territori: l’è el me mestè, non so se è la ‘venue’ o la ‘legacy’ – ironizza sull’uso degli inglesismi – ma ‘l’è el me mestè'”.