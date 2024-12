“Basta morti in strada”, oggi il presidio in via Serra

Le associazioni e realtà milanesi Citta delle Persone organizzano un presidio oggi, giovedì 12 dicembre, alle 19.30 in via Serra a Milano, nel luogo in cui ieri mattina una donna di 34 anni è stata travolta e uccisa da un tir.

“Citta delle Persone, una comunità aperta di oltre settemila persone, chiede al resto della citta di fermarsi a riflettere su un futuro inaccettabile, in assenza di un totale quanto urgente, necessario, ripensamento dello spazio pubblico per eccellenza, la strada” scrivono gli organizzatori, tra cui Legambiente.

“Chiediamo al Comune di Milano una giornata di lutto cittadino e di blocco del traffico: un gesto di rottura e di responsabilità per sollecitare anche il governo nazionale a riflettere sulle scelte attuali in materia di sicurezza stradale. Nel 2023 Milano ha pianto 46 vittime sulle sue strade, in aumento già dai tre anni precedenti. Il 2024 rischia di chiudersi con una vittima a settimana. C’è bisogno di fermarsi anche solo un attimo, tutti insieme, per una citta che non lasci più nessuno sulla strada”.