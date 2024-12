Pirata della strada investe e uccide una donna a Milano

Una peruviana di 34 anni che stava attraversando la strada con i suoi gemellini di un anno, è morta travolta da un camion in via Serra a Milano. Il conducente è scappato ed è ora ricercato dagli agenti della Polizia locale. Sono rimasti illesi i piccoli e la nonna che erano con lei. I bambini si trovavano su un passeggino doppio che non è stato travolto dal mezzo pesante. I soccorritori del 118, subito intervenuti sul posto, non hanno potuto fare niente per salvare la vita alla donna. L’incidente si è verificato a un incrocio con semaforo, Stando a una prima ricostruzione, il camion svoltando a destra ha investito la donna che attraversava sulle strisce con il verde.