Treno fermo in galleria, sospesa la circolazione su un tratto della M4

Disagi per i passeggeri, questa mattina, sulla linea 4 della metropolitana milanese a causa di un treno fermo in galleria, che ha comportato la chiusura del tratto tra le stazioni di California e Susa. “I treni viaggiano su due tratte – precisa una nota di Atm – tra California e San Cristoforo e tra Susa e Linate. A Sant’Ambrogio non si cambia con M2; a San Babila non si cambia con M1; a Missori non si cambia con M3”.