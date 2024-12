J Balvin torna in Italia con un’unica data a Milano

J Balvin, superstar mondiale e icona pluripremiata della musica latina, ha conquistato il palco dell’Unipol Forum di Milano lo scorso 1° maggio, regalando uno show che ha fatto registrare il tutto esaurito. Tra la musica che riempiva l’arena e visual che catturavano ogni sguardo, il musicista colombiano si è esibito in una performance latino americana, un mix esplosivo di sensualità, ritmo ed energia che ha coinvolto il pubblico, che ballava e cantava insieme all’artista. J Balvin ha venduto oltre 45 milioni di singoli e accumulato oltre 110 miliardi di stream in tutto il mondo, diventando uno degli artisti latini che ha venduto di più nella storia della musica. Ha pubblicato 7 album in studio, un album in collaborazione con Bad Bunny, tre mixtape, tre EP, oltre 69 singoli, oltre 30 collaborazioni. “Rayo” è il settimo e più recente album di J Balvin, un’aggiunta audace ed elettrizzante che segna un ritorno alle sue radici musicali. Ispirato ai primi giorni della sua carriera, l’album unisce reggaeton con elementi pop elettronico, dembow, musica messicana e suoni urbani. Con brani ad alta energia e collaborazioni con artisti come Feid, Quevedo e Bad Gyal, il cantante colombiano conferma la sua posizione come icona del reggaeton. “Sornero”, l’ultimo singolo uscito a novembre 2024, nasce dalla collaborazione con l’amico Kris R. Entrambi originari dei quartieri colombiani di Medellin, i due artisti hanno creato un brano che fonde il Trap Hecho en Medallo dell’artista globale J Balvin e il Trap latino di Kris R, creando un equilibrio perfetto tra i due mondi musicali. Leader della seconda generazione di star della Musica Urbana, J Balvin è riuscito a catapultare l’energia e la magia della musica latina in una dimensione globale, diventando uno degli artisti più ascoltati a livello internazionale, con innumerevoli fan in tutto il mondo.