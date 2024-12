Scala, oltre due milioni e mezzo di incasso

E’ soddisfatto Dominique Meyer della Prima della Scala di sabato: oltre due milioni e mezzo di incasso, ascolti in tv in aumento a oltre un milione 600 mila spettatori e oltre 12 minuti di applausi. “E’ stato bello avere un successo con un’opera così difficile che mancava da tanto, un titolo delicato” ha spiegato il sovrintendente che il 28 febbraio lascerà il suo incarico. “Ho apprezzato molte cose, soprattutto la qualità artistica di coro

e orchestra ma anche il lavoro dei macchinisti che hanno eseguito cambi enormi senza far rumore”. Quello che lascia Meyer è un teatro con “nuove generazioni di artisti e sale piene. Negli anni ’60 a Parigi l’opera era quasi morta e poi è rinata. Vedo lo stesso qua,

qualche anno fa l’occupazione in sala non era così alta. Ora lo è, con tanti giovani”.