Sala: “Ci sono tensioni sociali, per la Prima c’è attenzione”.

Inaugurati questa mattina i mercatini di Natale in piazza Duomo a Milano. Il sindaco Beppe Sala è tornato a parlare della preoccupazione per le manifestazioni previste domani in occasione della Prima alla Scala. “C’è attenzione, più che timori serve attenzione in questo momento, in quanto è un momento in cui le tensioni sociali ci sono”. Così Sala ha parlato del clima di tensione che potrebbe esserci domani. “Abbiamo attenzione. Per cui è chiaro che con prefettura e questura ci stiamo lavorando”, ha concluso.

Sui consumi “ci sono alcuni segnali confortanti: l’inflazione sotto controllo, l’occupazione e le tredicesime in crescita ci fanno dire che dovrebbe essere un Natale molto positivo” ha detto il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli, a margine dell’inaugurazione del mercato di Natale.