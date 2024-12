Trophies Tour 2025, in mostra a Milano la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup

Ha preso il via da Milano il Trophies Tour 2025 che quest’anno porterà in giro per l’Italia la coppa Davis e la Billie Jean King Cup, trofei vinti dalle nostre nazionali di tennis maschile e femminile. A Palazzo Marino, nella Sala degli Arazzi, il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel Angelo Binaghi, insieme al sindaco Giuseppe Sala e ai capitani delle nazionali di tennis Tathiana Garbin e Filippo Volandri hanno inaugurato il nuovo viaggio dei trofei. Le coppe resteranno esposte al pubblico in Sala Arazzi fino alle 19 e poi, dal 10 dicembre fino al 2 gennaio, si potranno ammirare in Galleria Vittorio Emanuele. Nel 2025 il tour coprirà l’intero territorio nazionale, facendo tappa in 50 circoli e nei principali eventi che si terranno in Italia. “Siamo onorati di poter iniziare il tour da qui perché da Milano siamo partiti lo scorso anno e quest’anno ne abbiamo due di coppe. – ha affermato Binaghi – Abbiamo visto l’affetto degli italiani e questo ci rende orgogliosi e ci spinge a lavorare di più per trasmettere al nostro Paese il messaggio della vittoria, della semplicità, dell’educazione e dei valori dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze di cui andiamo particolarmente fieri: crediamo che il messaggio abbia anche una valenza internazionale perché trasmettono al mondo un’immagine dell’Italia la più positiva possibile“. Poco dopo il taglio del nastro è intervenuto il sindaco: “Noi siamo ben felici di ospitarvi, di continuare ad ospitarvi. Tanto so che i giornalisti mi chiederanno ‘succederà qualcosa a Milano?’ Lo anticipo, non ne abbiamo mai parlato ma credo che fino ad oggi sia stato gestito splendidamente il tutto da uno sforzo organizzativo che il nostro Paese ha prodotto. Dopodiché ci vogliono gli atleti e gli allenatori” ha affermato Sala in merito alla possibilità di ospitare a Milano le Atp Finals che saranno organizzate in Italia fino al 2030 e ora si giocano a Torino. Il valore di questi trofei è stato sottolineato anche dai capitani delle squadre di tenni. Per Tathiana Garbin si tratta di “una vittoria doppia non comune. Pochissime nazioni sono riuscite a vincere nello stesso momento una competizione così importante“. Filippo Volandri che ha evidenziato come “dietro questi due grandi trofei c’è un mondo fatto di ragazzi straordinari. Le ragazze ci hanno aperto la strada e noi abbiamo concluso l’opera“.

Trophies Tour 2025 1 di 14