Scala, 10 minuti di applausi all’anteprima giovani della Forza del destino

Quasi dieci minuti di applausi alla Scala, alla fine dell’anteprima giovani della “Forza del destino”, nell’allestimento di Leo Muscato, che il 7 dicembre aprirà la stagione lirica. Ai giovani piace l’opera e incanta la musica di verdi diretta da Riccardo Chailly.

Applausi calorosi a tutti i protagonisti in particolare al baritono Ludovic Téziee e alla diva Anna Netrebko e al coro. Applausi convinti anche al direttore Riccardo Chailly e alla regia di Muscato che ha ambientato l’opera in epoche (e guerre) diverse, facendo girare la scena come fosse su una ruota del destino. “Una serata fantastica, come ogni prima” hanno raccontato alcuni dei giovani del pubblico.

Gli spettatori, che si sono tutti alzati in piedi per l’esecuzione dell’Inno di Mameli, hanno età e professioni (o percorso di studi) diversi, ma li accomuna la passione per la musica, per l’atmosfera della Scala e per questa serata speciale.