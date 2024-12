Approda in Abruzzo e Molise il progetto digital di Anas

L’AQUILA (ITALPRESS) – Approda in Abruzzo e Molise il progetto di digital communication di Anas, un viaggio sulla rete gestita dalla società del Gruppo Fs per testimoniare l’impegno che quotidianamente il personale mette nella gestione e nella manutenzione delle strade, ma anche nei progetti di completamento e potenziamento dei grandi itinerari, per un’Italia sempre più connessa. Dopo il Lazio, le Marche e la Basilicata, protagoniste delle prime tre puntate pubblicate sulle piattaforme digital e social della società, sono online i contenuti della quarta puntata: ne parla Antonio Marasco, Responsabile Struttura Territoriale Abruzzo e Molise di Anas.

fsc/gsl