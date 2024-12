Al No’hma le due serate dedicate alla Prima della Scala con Stefano Jacini

All’interno della ricca proposta artistica dello Spazio Teatro No’hma c’è un appuntamento che da quasi due decadi è divenuto sinonimo di grande emozione e rispetto per la tradizione: è la Prima della Prima alla Scala, un evento molto amato e atteso da chi ama l’Opera ma anche e sempre più da chi coglie questa occasione per accostarsi al mondo della lirica e scoprirne la storia e i protagonisti. Una ricorrenza che coinvolge ogni anno sempre più intenditori e appassionati, melomani e neofiti, portando nuovamente il teatro di Livia

Pomodoro a stimolare un dialogo culturale e musicale sempre più dinamico e interessante.

Mercoledì 4 e giovedì 5 dicembre allo Spazio Teatro No’hma si rinnova così l’appuntamento dedicato alla Prima della Prima alla Scala con la consueta e amata conversazione musical-letteraria che vede impegnati il giornalista e scrittore Stefano Jacini e il regista Marco Rampoldi. La Prima della Prima 2024 è un racconto emozionante e suggestivo che accompagnerà il pubblico dentro la storia de La forza del Destino, il melodramma in quattro atti di Giuseppe Verdi, su libretto di Francesco Maria Piave che il prossimo giovedì 7 dicembre inaugurerà la Stagione scaligera 2024/2025.

“Il Teatro No’hma è stato il primo teatro a Milano a dedicare un evento a questo appuntamento così caro ai milanesi. Si tratta infatti di una lunga tradizione quella che lega il Teatro No’hma al Piermarini, iniziata nel 2008. Prima della Prima è oggi un graditissimo appuntamento per tutti coloro che hanno il desiderio di conoscere approfonditamente il dietro le quinte di uno dei più importanti eventi del panorama lirico internazionale” – spiega Livia Pomodoro. La Prima della Prima 2024 è un viaggio di approfondimento e intrattenimento tra curiosità e aneddoti alla scoperta del capolavoro verdiano, che unisce spettacolo, letteratura e musica con ospiti inattesi, performance live e estratti video dalle più famose edizioni del passato. In particolare durante le due serate del 4 e 5 dicembre verrà presa come riferimento l’edizione de La Forza del destino andata in scena al Teatro alla Scala nel 1978 e che ha visto la direzione di Giuseppe Patanè, la regia di Lamberto Puggelli e tra i protagonisti Montserrat Caballé, nel ruolo di Leonora, e Josè Carreras in quello di Don Alvaro. “La formula è sempre la stessa; una chiacchierata per raccontare la genesi dell’opera, la trama, analizzare per sommi capi la composizione musicale e aggiungere notizie sul compositore e la sua epoca. Il tutto con l’aiuto di spezzoni video di storiche messe in scena, non sempre tecnicamente perfette perché prima dell’avvento del digitale le registrazioni avvenivano con grande apparato di fari che disturbavano il palcoscenico. Ora è tutto più semplice, si proiettano sullo schermo sequenze molto nitide ed è interessante vedere come la regia lirica sia cambiata negli anni” – spiega Stefano Jacini. Gli spettacoli di mercoledì 4 e giovedì 5 dicembre sono visibili in streaming sui canali del teatro. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Per informazioni consultare il sito www.nohma.org o scrivere a nohma@nohma.it.