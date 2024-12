Folla ai mercatini di Natale in piazza Duomo

Folla ieri a Milano ai mercatini di Natale in piazza Duomo nel primo giorno di apertura. I caratteristici mercatini resteranno aperti fino al 6 gennaio (dalle ore 8.30 alle ore 22) sul primo tratto di corso Vittorio Emanuele, sul retro della Cattedrale e su via Carlo Maria Martini. Le casette in legno riproducono il classico paesino di Natale lombardo e complessivamente ospitano 78 box espositivi, garantendo un buon flusso pedonale a rete e un camminamento riparato in caso di pioggia. Gli articoli proposti sono legati al tema e all’atmosfera natalizia, oltre alla vendita di prodotti alimentari di eccellenza.

Accanto al Mercatino è presente un’area manifestazioni che ospita da un lato un presepe a grandezza naturale, dall’altro un teatrino permanente presso il quale sarà possibile assistere agli spettacoli in calendario. Nella stessa area è promossa l’iniziativa ‘Letterine a Babbo Natale’ con esposizione dei giocattoli che potranno essere scelti dai bimbi da lunedì 2 a venerdì 13 dicembre con consegna la mattina del 25 dicembre. Nel corso della manifestazione verranno messi a disposizione gratuitamente biglietti per la visita del Duomo e delle guglie alle scolaresche delle scuole elementari e medie.