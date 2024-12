Droga, spaccio a San Siro e Lampugnano, 14 arresti

Your browser does not support the video tag.

La Polizia di Stato di Milano ha arrestato per spaccio e traffico di droga 6 italiani e 8 albanesi, membri di due organizzazioni criminali attive San Siro e Lampugnano. Le indagini degli agenti del Commissariato Bonola, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Milano, sono nate dalla precedente operazione di polizia giudiziaria denominata ‘Riqualifichiamo Selinunte’ e hanno evidenziato come entrambe le organizzazioni criminali, ben radicate sul territorio, si siano avvalse per lo spaccio al dettaglio di cosiddetti ‘cavallini’, sia italiani che provenienti dall’Albania: questi ultimi, privi di permesso di soggiorno, restavano sul territorio italiano solo i 90 giorni previsti dalla legge per poi tornare in Albania e rientrare in Italia, attraverso voli diretti, in possesso di altro visto per ulteriori 90 giorni. A ciascuno dei ‘cavallini’ è stato assicurato il supporto necessario per vivere a Milano, come appartamenti, vetture, telefoni a disposizione, una sorta di ‘apprendistato’ sulle modalità di spaccio dei diversi quantitativi di stupefacente e su come essere contattati dai clienti e come raggiungere gli stessi clienti sul territorio per la cessione. Durante l’attività investigativa che ha visto 21 persone indagate, la Polizia di Stato ha eseguito 10 arresti in flagranza e sequestrato 700 grammi di cocaina e 4 chili di hashish.