Sciopero generale, due cortei a Milano

A Milano due cortei per lo sciopero generale. La manifestazione promossa da Cgil e Uil è partita da largo 11 settembre per arrivare in piazza San Babila. In testa, lo striscione “Sciopero generale, per cambiare la manovra di bilancio”. Grandissima la partecipazione di lavoratrici e lavoratori milanesi. Secondo i sindacati sono oltre 15 mila i partecipanti in piazza. “Vogliamo una politica economica inclusiva e solidale” è lo slogan della Cgil che insieme alla Uil ha organizzato la manifestazione. Le adesioni nelle aziende, secondo i sindacati sono quasi tutte oltre il 50 per cento-

Il corteo dei sindacati di base è invece partito da piazza Fontana. Dopo aver esposto uno striscione in memoria di Giuseppe e Licia Pinelli con scritto ‘Chi ha compagni non muore mai’, i manifestanti hanno imboccato via Larga diretti in piazza della Scala. Ad aprire il corteo, al quale partecipano circa 1.500 persone, un altro striscione ‘Salario, diritti dignità, no alla guerra’ e le bandiere della Cub. In piazza ci sono anche gli studenti e i Giovani Palestinesi.

Davanti all’università Statale, in via Festa del Perdono, gli attivisti hanno acceso fumogeni e un’esponente dei Giovani Palestinesi ha preso la parola al megafono. “Oggi siamo qui seguendo dei valori che rimandano al più alto dei principi: quello della Resistenza. Resistenza contro uno dei regimi più atroci e sanguinari della storia”.